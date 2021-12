XP Power : Liberum réitère son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - Liberum estime que la visibilité actuelle du carnet de commandes de 7 à 9 mois soutient les ventes jusqu'au premier semestre 2022, après une croissance des commandes de +87% en glissement annuel au troisième trimestre, avec une dynamique observée dans les trois divisions.



' Nous estimons donc que l'exercice 2021 est conforme aux prévisions du marché, mais nous prévoyons une réaccélération des bénéfices pour l'exercice 2022 ' indique Liberum.



' Nos nouvelles prévisions de bénéfices pour l'exercice 2022 sont supérieurs de 5% aux prévisions du marché et nous réitérons notre achat, sur la base de notre vision d'un taux de croissance des bénéfices à deux chiffres ' rajoute le bureau d'analyses.



L'objectif de cours sur le titre est confirmé à 6500p.



