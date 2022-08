WPP : UBS reste à achat après les semestriels

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur WPP avec un objectif de cours maintenu à 1225 pence, une cible qui recèle un potentiel de progression de 37% pour le titre, après une publication semestrielle solide du groupe de communication britannique vendredi dernier.



Le broker note que la croissance organique de 8,3% du deuxième trimestre a surpassé sa propre prévision qui était de 7%, et que l'objectif annuel en la matière a été relevé de 50 points de base à 6-7%, pour des marges toujours attendues en hausse de 50 pb.



'WPP semble désormais mieux positionné que lors des cycles précédents pour faire face à un ralentissement macroéconomique malgré une pratique des médias plus importante que ses pairs', juge UBS, ajoutant que l'action se négocie sur 7,5 fois le BPA attendu pour 2023.



