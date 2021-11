WPP : Oddo réitère son opinion sur le titre

(CercleFinance.com) - Les analystes d'Oddo s'interrogent ce matin sur le risque ' d'effet de ciseaux ' pour les agences de publicité en 2022. A savoir : un ralentissement de la croissance organique et parallèlement une hausse des coûts, précisément salariaux.



' Ceci conduirait à une moindre progression de la marge opérationnelle et une croissance des BPA inférieure à celle attendue actuellement par le consensus (+11% en moyenne) ' indique Oddo. ' Dans ce contexte, la croissance organique du secteur pourrait ressortir autour de zéro et non +3% comme elle est attendue '.



Pour le moment, Oddo reste sélectifs et réitère son opinion Surperformance sur WPP avec un objectif de 1200 p qui présente un potentiel de hausse de ses BPA plus important en 2022 et 2023.



' Sur la base des données VisibleAlpha, nous constatons que le consensus table actuellement sur une croissance de 5,5% du BPA de Publicis et de 17,7% pour WPP, soit une moyenne de 11% ' indique le bureau d'analyses.



