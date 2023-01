WPP : Oddo réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Dans une note sur WPP et son pair français Publicis, Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur le titre du groupe britannique de communication malgré un objectif de cours ramené de 1250 à 1230 pence.



Le bureau d'études réduit sa séquence d'EBIT 2022-23 de 2% pour WPP sous l'effet du dollar, mais affiche une préférence par rapport à Publicis, estimant que WPP 'devrait mieux résister en 2023 tant sur l'organique que sur la marge'.



'Pour les deux groupes, la question reste de savoir s'ils pourraient activer des plans de rachat d'actions qui limiteraient le recul du BPA l'année prochaine', poursuit l'analyste qui ne table toutefois pas sur une récession publicitaire en 2023.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

