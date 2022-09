WPP : Oddo inverse la hiérarchie avec Publicis

(CercleFinance.com) - Oddo inverse sa hiérarchie de valeurs au sein des agences de publicité et privilégie dorénavant WPP (Surperformance vs Neutre) à Publicis (Neutre vs Surperfomance).



' Nous visons un objectif de cours de 1 200 p (vs 1250 p auparavant) pour WPP et de 70 E (vs 72 E) pour Publicis ', précise Oddo.



L'analyste table sur une croissance organique légèrement positive des agences en 2023 et considère WPP plus attractif que Publicis : ' le titre a sous-performé de 19% son concurrent depuis le début d'année ', note Oddo.



La perception des investisseurs sur l'offre technologique de WPP pourrait s'améliorer estime Oddo ' alors qu'elle ne nous semble pas structurellement moins bonne que celle de Publicis '.



Enfin, ' WPP devrait afficher une croissance de BPA plus forte (+10 vs +4%) ' reprend l'analyste pour qui le parcours boursier des deux titres depuis neuf mois incite à inverser la hiérarchie et à privilégier WPP.



