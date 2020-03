WPP : Morgan Stanley révise sa cible

(CercleFinance.com) - L'analyste Morgan Stanley annonce ce vendredi revoir son objectif de cours sur le titre du groupe WPP, tout en confirmant sa recommandation 'pondérer en ligne' (équivalente à un avis neutre sur le titre).



Ainsi, la cible du broker passe de 900 à 800 pence.



'WPP est structurellement en difficultés, les agences ne sont ni défensives ni suffisamment opérationnelles pour attirer l'attention dans un contexte de reprise du marché et la tendance des annonces est difficile à lire, même si le rapport risque / rendement global semble relativement favorable', estiment les équipes de Morgan Stanley.



