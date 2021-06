WPP : Credit Suisse relève son opinion

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a relevé vendredi son opinion sur le titre WPP de 'sous-performance' à 'neutre', estimant que la vigueur du marché publicitaire fait plus que l'emporter sur les difficultés structurelles rencontrées par le groupe de communication britannique.



'Les défis représentés par le basculement du marketing vers la transformation numérique, les pressions s'exerçant sur les honoraires dans la création, la concurrence accrue en provenance des consultants et des nouveaux entrants, ainsi que la désintermédiation potentielle: tout cela reste inchangé', estime le broker dans une note de recherche.



'Toutefois, WPP a réalisé des progrès dans son processus de simplification (...) et s'est donné comme objectif de générer 40% de ses revenus dans la transformation digitale dans cinq ans, contre 25% aujourd'hui', explique le courtier.



Credit Suisse dit avoir rehaussé en conséquence son objectif de cours de 835 à 1060 pence.



