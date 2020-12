WPP : Credit Suisse relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse indique que la journée des investisseurs organisée par WPP 'a donné des perspectives de croissance positivespour l'activité'.



Après quatre années de croissance négative (2017-2020), WPP vise une croissance organique de 2 à 3,5% d'ici 2023 et souhaite porter sa marge opérationnelle à 15,5% -16% d'ici 2023, rapporte le broker.



Credit Suisse abaisse tout de même son estimation de BPA ajusté pour 2020 et 2021 de respectivement 7% et 4,9% mais table sur des hausses de 6,6% puis 14,7% pour 2022 et 2023.



Si les perspectives de marché semblent 'propices à la reprise de la publicité', le broker estime que S4 Capital ou Publicis sont mieux positionnés.



L'analyste maintient donc sa note de 'sous-performance' sur le titre WPP mais relève son objectif de cours à 745p, contre 608p auparavant.



