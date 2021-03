WPP : Credit Suisse relève sa cible

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa note de ' sous-performance ' sur le titre WPP, tout en relevant son objectif de cours à 835p, contre 745p auparavant, ' en raison de la baisse de l'endettement net '.



Par ailleurs, la croissance organique 2020 (-8.2%) est en ligne avec les attentes : le consensus et Credit Suisse tablaient en effet sur un recul de 8.3%.



Si des questions structurelles autour du modèle d'entreprise de l'agence demeurent, l'attention des investisseurs se porte surtout sur la reprise de la publicité et sur l'inflation qui favorise les agences de publicité, explique le broker.



Pour 2021 et 2022, le bureau d'analyses revoit à la baisse ses prévisions de BPA de respectivement -1% et -2%.





