(CercleFinance.com) - Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur WPP, Credit Suisse abaisse son objectif de cours à 950 pence, dans le sillage d'une réduction de ses estimations de BPA ajusté pour le groupe de communication britannique, de 2% pour 2022 et de 5% pour 2023.



Alors que des indicateurs avancés augurent d'un risque accru de récession aux Etats-Unis l'année prochaine, le broker abaisse ses prévisions 2023 de croissance organique de +3,1% à +0,3%, et de marge opérationnelle de 70 points de base à 15%.



'Si le titre se traite proche de multiples au plus bas sur nos nouvelles estimations, nous pensons qu'il est trop tôt pour dire si nous avons passé le pire en termes de résultats macroéconomiques', prévient le broker.



