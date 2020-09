Whitbread : Oddo maintient l'achat mais abaisse son objectif

(CercleFinance.com) - Malgré la forte baisse de la croissance organique au 1er semestre, Oddo maintient sa recommandation d'achat sur la valeur mais abaisse son objectif de cours à 3050 p.



Le broker estime la probabilité d'un reconfinement général au Royaume-Uni ' peu crédible ' mais appelle tout de même à la prudence ' en attendant d'avoir plus de visibilité sur l'évolution de la pandémie ', ce qui justifie la révision à la baisse de l'objectif de cours.



' La demande reste encore très localisée et concerne surtout les hôtels exposés à la demande loisir ont les taux d'occupation atteignent 80% depuis la réouverture du réseau '.





