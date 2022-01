Whitbread : Oddo confirme sa note de 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Whitbread avec un objectif de cours inchangé de 4100p, après un 3e trimestre 'de bonne facture', juge l'analyste.



En effet, sur les trois mois précédant le 25 novembre, les revenus hôteliers de Whitbread au Royaume-Uni ressortent en hausse de 10,6% par rapport à la même période en 2019.



Ainsi, 'le bilan reste très solide avec une position cash nette de 120.5 M£ à fin décembre et une génération de cash positive', poursuit le broker qui souligne par ailleurs 'le peu d'impact d'Omicron à ce stade' mais pressent aussi que la période janvier/février 'devrait être plus difficile'.



Pour Oddo, Whitbread reste toutefois un des 'top pick' du secteur, cumulant à la fois une capacité de surperformance dans l'hôtellerie en Europe et une situation bilancielle solide.



