Whitbread : Liberum reste à achat, relève sa cible

(CercleFinance.com) - Liberum réaffirme son conseil 'achat' sur Whitbread et relève son objectif de cours de 3320 à 3740 pence, améliorant ses prévisions de profit imposable pour le groupe hôtelier de façon à refléter le maintien des niveaux d'occupation et du pouvoir de fixation des prix.



'La demande reste équilibrée entre loisirs et affaires, ainsi qu'entre Londres et les régions, bénéficiant de son modèle de distribution directe et d'une concurrence réduite', pointe le broker dans sa note sur le détendeur de l'enseigne Premier Inn.



De plus, Liberum met en avant un bilan du groupe britannique qui reste selon lui 'robuste, ce qui laisse la place à de nouvelles acquisitions complémentaires en Allemagne et à un soutien supplémentaire des dividendes'.



