Whitbread : Liberum reste à achat

(CercleFinance.com) - Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 3320 pence sur Whitbread, tout en augmentant son estimation de profit imposable pour l'exercice 2023 de 19%, mais laissant celles pour les années suivantes globalement inchangées.



'Premier Inn UK continue de surperformer le secteur avec des ventes de 21% supérieures à leur niveau d'avant la Covid', souligne-t-il, notant de fortes demandes en loisirs et en affaires, 'aidées par sa tarification dynamique et son modèle de distribution directe'.



Anticipant une activité résiliente pendant une récession, aidée par la réduction de l'offre d'hôtels indépendants, Liberum met aussi en avant une trésorerie nette attendue 'élevant la perspective de futurs retours en cash aux actionnaires'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.