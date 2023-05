Whitbread : Liberum relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' sur Whitbread avec un objectif de cours relevé de 3740 à 3820 pence, estimant que les vents favorables à l'offre vont persister et voyant un potentiel de retour de cash de plus d'un milliard de livres sterling.



Soulignant que les chiffres préliminaires de l'exercice 2022-23 se sont révélés légèrement supérieurs aux attentes, le broker anticipe pour l'exercice 2023-24 une croissance modeste des bénéfices, malgré une inflation sous-jacente de 7 à 8%.



'Premier Inn UK continue de surpasser la croissance du marché, bénéficiant de la contraction structurelle de l'offre et d'une forte demande continue pour les affaires et les loisirs', pointe notamment Liberum dans sa note sur le groupe d'hôtellerie britannique.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.