Whitbread : Liberum relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Liberum relève sa recommandation sur Whitbread de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 3120 à 3320 pence, considérant que 'la valorisation semble maintenant attractive avec un ratio VE/EBITDA 2023 de 9,7 fois'.



Le broker remonte sa prévision de profit avant impôt pour 2023 à 270 millions de livres (+33%) alors que 'le titre est en baisse de 15% depuis le début de l'année malgré de la marge pour de futurs relèvements, des dividendes plus élevés et/ou des rachats d'actions'.



Dans le résumé de sa note, Liberum souligne que sa chaine hôtelière Premier Inn UK continue de surperformer le secteur, mais aussi que l'activité F&B (alimentation et boissons) et l'Allemagne se sont redressées plus rapidement que prévu.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

