Whitbread : Jefferies à achat avec des rumeurs de cessions

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Whitbread avec un objectif de cours maintenu à 40 livres sterling, mentionnant des rumeurs de presse selon lesquelles le groupe hôtelier britannique envisagerait de céder ses marques Beefeater et Brewers Fayre.



'Nous serions favorables à une décision de céder la queue sous-performante des marques F&B, qui ne sont pas un moteur significatif du RevPAR et sont probablement dilutives pour les rendements', réagit le broker à ce sujet.



Bien que l'étendue du désinvestissement potentiel ne soit pas claire, Jefferies pense que la vente des deux marques pourrait impliquer une valeur d'entreprise d'environ 180 à 350 millions de livres, fournissant du carburant pour réinvestir dans la croissance en Allemagne.



