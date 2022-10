Whirlpool : BofA dégrade à 'sous-performance'

(CercleFinance.com) - BofA a dégradé mercredi son opinion sur le titre Whirlpool de 'neutre' à 'sous-performance', avec un objectif de cours ramené de 155 à 119 euros.



Dans une note de recherche, le broker américain dit s'inquiéter de la chute de la demande qui touche les appareils électroménagers aux Etats-Unis, un phénomène qui s'accompagne aujourd'hui d'une baisse des prix.



Le courtier souligne que l'Association américaine des fabricants d'appareils ménagers (AHAM) s'attend ce que le marché se contracte contracté de 86,6 millions d'unités en 2021 à 80,4 millions en 2022.



BofA redoute que cette tendance défavorable s'accentue encore du fait de la persistance des pressions inflationnistes et du ralentissement notable du marché de l'immobilier.



Parallèlement, les coûts restent élevés, poursuit le broker, ce qui laisse présager une pression continue sur les marges bénéficiaires des acteurs du secteur.



