Wells Fargo : Jefferies n'est plus à achat

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade sa recommandation sur Wells Fargo de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours révisé de 49 à 46 dollars (soit 10,5 fois son BPA 'normalisé' de 4,34 dollars), après la publication trimestrielle de la banque en fin de semaine dernière.



'Un quatrième trimestre 2022 difficile pour les revenus nets pré-provisions et des objectifs plus ternes pour 2023 (revenus nets d'intérêt/coûts de base) pèsent sur nos estimations de BPA déjà inférieures aux consensus pour 2023-24', indique le broker.



Jefferies estime le rapport risque-récompense maintenant plus équilibré, 'avec des développements positifs sur le front de la réglementation et des coûts d'exploitation compensés par une moindre capacité bénéficiaire de base'.



