Warner Music : Jefferies relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Jefferies relève sa recommandation sur Warner Music de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 41 à 50 dollars, se disant 'à l'aise avec une croissance des revenus à deux chiffres pour les cinq prochaines années'.



Le broker considère en effet que 'le streaming numérique n'en est encore qu'à son début et fournira une croissance prévisible et régulière', et que 'les plateformes émergentes sont sous-estimées dans les modèles de marché'.



'La structure du capital offre une flexibilité pour de nouveaux investissements et initiatives', ajoute Jefferies, qui place ses estimations pour le groupe d'édition musicale à des niveaux au-dessus des attentes du marché.



