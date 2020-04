Volkswagen : UBS reste à 'achat'

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 140 euros sur Volkswagen, au lendemain du retrait par le constructeur automobile allemand de ses objectifs 2020, avec des revenus de premier trimestre désormais attendus en recul.



Le broker voit une bonne chance que de nouveaux objectifs soient présentés avec les résultats définitifs du premier trimestre, le 29 avril, et note que le résultat sous-jacent a été impacté 'moins que prévu' sur les trois premiers mois de l'année.



UBS pointe aussi une consommation de trésorerie 'limitée' à 2,5 milliards d'euros sur la période écoulée. 'Nous nous attendons à ce que le deuxième trimestre marque le point bas pour les résultats et la consommation de trésorerie', poursuit-il.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer