Volkswagen : UBS ne partage pas l'optimisme de VW

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de 130 E



L'analyste ne partage pas l'optimisme de VW. ' Notre BPA 2023 est maintenant plus proche du consensus, mais la menace est encore plus forte en raison d'investissements record et d'un manque de vigilance à l'égard des coûts ' explique UBS.



Rappelons que Volkswagen a annoncé prévoir pour 2023 des performances très supérieures aux attentes du marché. Le groupe a déclaré s'attendre à des livraisons de véhicules situées autour de 9,5 millions d'unités cette année, contre 8,3 millions l'an dernier.



Son chiffre d'affaires devrait, lui, progresser entre 10% et 15%, pour une marge opérationnelle attendue dans un intervalle allant de 7,5% à 8,5%, alors que le consensus des analystes s'était établi à 7,1%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.