Volkswagen : UBS confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 280 E suite à l'annonce des résultats du 1er trimestre 2022.



' Arno Antlitz s'est montré confiant quant à l'amélioration de l'approvisionnement en puces au second semestre, à l'amélioration structurelle des performances en Chine et à la ré-accélération des ventes de véhicules électriques ' indique UBS.



Le groupe a réalisé un bénéfice d'exploitation de 8,5 milliards d'euros au premier trimestre, contre 4,8 milliards d'euros sur la même période de 2021.



Le numéro du secteur en Europe, qui a vu son chiffre d'affaires rester stable à 62,7 milliards d'euros, a expliqué avoir bénéficié de ses réductions de coûts ainsi que d'un 'mix' favorable au niveau de ses ventes de véhicules.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.