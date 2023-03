Volkswagen : Stifel dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Stifel a annoncé vendredi avoir dégradé son conseil sur le titre Volkswagen à 'conserver' contre 'achat' auparavant, avec un objectif de cours quasiment diminué de moitié, de 295 à 149 euros.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de la banque américaine jugent que titre 'à court de catalyseurs' après que les facteurs porteurs qu'ils envisageaient autour de la valeur aient peiné à se matérialiser.



En raison de retards dans ses projets, VW affiche une plateforme de véhicules électriques moins importante que celles de Tesla ou BYD, soulignent-ils, ce qui limite les bénéfices de ses économies d'échelle pour les consommateurs.



Parallèlement, ajoutent-ils, le succès de l'introduction en Bourse de Porsche n'a pas eu les effets escomptés sur les actionnaires, alors que le flux de trésorerie disponible du groupe automobile reste grevé par les investissements.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.