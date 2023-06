Volkswagen : Stifel confirme son conseil avant le CMD

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa note 'conserver' sur le titre Volkswagen, avec un objectif de cours inchangé de 149 euros.



Après le bon début d'année du constructeur, le CMD (journée des investisseurs) du 21 juin pourrait permettre aux investisseurs de trouver des réponses à leurs préoccupations structurelles ou à leurs interrogations quant à l'émergence d'une nouvelle concurrence en Chine.



Quoi qu'il en soit, Stifel estime que le sentiment de marché est si négatif et que VW a tellement sous-performé le secteur que 'même de petits points positifs pourraient soutenir le titre, au moins temporairement'.



Le marché se soucie peu de la bonne tenue du S1 23, rassuré par le fort carnet de commandes. Néanmoins, Stifel ne change pas sa cible en raison de la sortie de trésorerie liée au dividende.



Pour rappel, Volkswagen a fourni des perspectives optimistes pour 2023, avec des volumes qui devraient augmenter de 15%, un CA en hausse de 10 à 15%, et un EBIT attendu entre 23 et 27,3 MdsE.

De son côté, Stifel table sur un EBIT de 23,96 MdsE.



