Volkswagen : RBC réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Canada a annoncé mercredi avoir réduit son objectif de cours sur Volkswagen, qu'il ramène de 221 à 181 euros tout en maintenant son opinion 'surperformance' sur le titre.



Dans une note de recherche, le courtier canadien explique que VW passe désormais derrière Stellantis et GM dans le rang de ses valeurs préférées au sein du secteur du fait des 'vents contraires' qui s'annoncent pour les 12-18 prochains mois.



'Son exposition à la Chine pose de plus en plus de problèmes au vu de ses pertes de marché au profit des constructeurs locaux', s'inquiète RBC, qui redoute que la volonté affichée par le groupe de faire croître ses volumes ne se fasse aux dépends de ses prix.



Le broker, qui juge par ailleurs les prévisions du consensus trop élevées, exclut par ailleurs la perspective d'une prochaine 'monétisation' d'actifs après les entrées en Bourse de Traton et Porsche, qui ont créé peu de valeur du point de vue du groupe automobile.



