Volkswagen : Oddo réitère son avis après la rumeur sur Porsche

(CercleFinance.com) - Volkswagen envisagerait l'entrée en bourse de sa filiale Porsche, selon des sources proches de l'entreprise interrogés par ' Handelsbatt '. Plusieurs banques et conseillers seraient déjà actifs, mais il n'y aurait pas encore de mandats officiels.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à Surperformance et son objectif de cours de 250 E.



' Nous maintenons notre point de vue selon lequel toute introduction en bourse ne pourrait être que partielle et limitée (25-30%), car nous estimons que le conseil d'entreprise n'acceptera probablement pas une perte de contrôle ' indique pour sa part Oddo.



' Nous avons du mal à accepter l'argument selon lequel VW aurait besoin de l'argent d'une IPO partielle de Porsche pour financer sa transition vers l'électromobilité, d'autant plus que le groupe a déjà évoqué une future introduction en bourse de l'unité de batteries '.



' Une introduction en bourse de Porsche pourrait aboutir à environ 20 milliards d'euros de produit net pour VW, à comparer aux 15 milliards d'euros de FCF ajusté que nous visons pour 2021 et la liquidité nette industrielle très solide attendue à la fin de l'année (>25 milliards d'euros) ' rajoute Oddo.



