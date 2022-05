Volkswagen : Oddo confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Volkswagen, avec un objectif de cours inchangé de 200 euros.



Alors que des résultats préliminaires avaient déjà été publiés par le constructeur, le focus de la publication d'hier reposait surtout sur les perspectives.



'Le groupe confirme tous ses objectifs pour 2022 (à savoir une croissance des livraisons de +5/10%, du CA de 7-13%, une MOP ajustée comprise de 7.0- 8.5%) ce qui, bien qu'attendu, est néanmoins rassurant dans le contexte actuel', fait remarquer Oddo.



L'analyste note toutefois que l'atteinte de cette guidance implique une accélération en deuxième partie d'année.



'En dépit de l'incertitude qui reste évidemment élevée sur le plan macroéconomique, le niveau de valorisation actuel (PE 2022 désormais inférieur à 5.0x) nous semble attractif compte tenu de fondamentaux toujours solides et d'une situation financière très saine', souligne le broker.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.