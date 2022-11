Volkswagen : Oddo confirme son conseil malgré une alerte RSE

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Volkswagen avec un objectif de cours inchangé de 175 euros mais fait part d'une nouvelle alerte concernant la responsabilité sociale de l'entreprise.



Le bureau d'analyses rapporte que MSCI ESG Research a récemment replacé Volkswagen dans sa liste ' rouge '. En cause : une usine dans le Xinjiang chinois qui aurait recours à du travail forcé. Cette usine n'est pas opérée par la société, mais produit des véhicules badgés VW, rapporte le broker.



Dans le cadre de la répression contre les minorités ouïghoures du Xinjiang, en Chine, les communauté musulmanes auraient été conduites dans des ' centres d'éducation et de formation professionnelle ' (VETC) avant d'être déployées dans des usines du pays 'dans des conditions qui suggèrent du travail forcé'.



Oddo précise que 'aucune institution n'y a légalement prouvé l'existence de travail forcé' mais qu'un 'faisceau d'indices pourrait le suggérer'. De son côté, VW nie catégoriquement ces allégations.



'Malgré des mesures significatives déployées pour gérer le risque Business & Human Rights, nous estimons que la controverse pourrait continuer de peser sur la réputation de VW à court et moyen terme', souligne Oddo.



'Nous maintenons notre opinion ESG Non recommandée sur la valeur, essentiellement sur la base de sa gouvernance complexe mais aussi de cette controverse', conclut le broker.



