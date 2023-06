Volkswagen : Oddo BHF confirme son conseil avant le CMD

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Volkswagen avec un objectif de cours inchangé de 165 euros.



L'analyste rapporte que près d'un an après sa nomination en tant que CEO du groupe, Oliver Blume (qui cumule toujours ses fonctions de CEO de Porsche AG), présentera le 21 juin prochain la stratégie du constructeur dans le cadre d'un CMD très attendu.



' Au-delà des chiffres, le management devra surtout convaincre de sa capacité à bien exécuter le plan et démontrer une agilité accrue malgré les contraintes persistantes liées à sa gouvernance complexe ', souligne Oddo BHF qui pointe la nécessité d'abaisser fortement la structure de coûts malgré les contraintes.



Oddo précise que si la baisse des coûts fixes est un enjeu primordial, il sera loin d'être le seul. Le broker fait notamment référence au budget d'investissements, les stratégies pour la Chine et l'Amérique du Nord, les stratégies d'électrification et logiciel, sans oublier l'ESG.





