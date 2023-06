Volkswagen : Oddo BHF confirme sa recommandation

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme sa note sur 'surperformance' sur les actions préférentielles de Volkswagen, avec un objectif de cours inchangé de 165 euros.



Le constructeur a présenté hier son nouveau paradigme, à savoir ' value overvolume ' avec l'idée, donc, de privilégier 'la création de valeur durable par rapport à la croissance en volume'.



Selon Oddo BHF, ces orientations stratégiques sont 'relativement consensuelles' mais vont 'sans aucun doute dans la bonne direction'. Toutefois, elles nécessiteront 'une exécution qui a jusqu'ici fait défaut, notamment du fait d'une gouvernance loin d'être exemplaire'.



Le management de Volkswagen a aussi 'largement insisté sur la baisse nécessaire des coûts fixes', notamment en Europe où le constructeur vise une réduction des capacités de 10% et devrait bénéficier de l'attrition naturelle de ses effectifs, mais aussi sur la nécessité d'être mieux organisé, souligne le broker.



Sur le plan financier, le constructeur cible une croissance de 5-7% du CA par an d'ici 2027 (400 MdsE). 'VW a également notamment reprécisé ses ambitions pour son entité batterie PowerCo, rappelant la possibilité d'une IPO', rapporte Oddo BHF.



