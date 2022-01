Volkswagen : Lorgnerait sur la F1, Stifel confirme sa note

(CercleFinance.com) - Stifel conserve sa note 'achat ' sur le titre Volkswagen, avec un objectif de cours inchangé de 308 euros, tout en indiquant voir d'un mauvais oeil la possible arrivée de la marque en Formule 1 à partir de 2026 à la faveur d'un changement de réglementation technique.



Citant le FAZ - l'un des principaux quotidiens allemands - Stifel indique en effet qu'Audi pourrait racheter l'écurie McLaren (on évoque une somme d'un milliard de livres sterling) tandis que Porsche serait en négociation avec l'équipe Red Bull.



Selon Stifel, ces projets s'accorderaient mal avec la stratégie BEV de VW et le projet de ne plus développer de nouveaux moteurs thermiques à partir de 2026. ' La direction devrait se concentrer sur la transition vers l'électrique plutôt que sur le développement de moteurs de course ', plaide l'analyste.



Pour le broker, les investisseurs préfèreraient d'ailleurs voir le groupe céder certains actifs (comme Lamborghini, Ducati, Porsche...) , plutôt que d'investir dans une marque comme McLaren, déficitaire entre 2018 et 2020.



Par ailleurs, avec possiblement deux équipes distinctes, le groupe Volkswagen serait assuré qu'au moins l'une des deux écuries ne remporte pas le titre. ' Le conseil de surveillance pourrait prendre une décision en février ', croit savoir Stifel.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.