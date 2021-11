Volkswagen : Jefferies n'est plus à achat

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade sa position sur Volkswagen de 'achat' à 'sous-performance' avec un objectif de cours ramené de 270 à 170 euros, estimant que posséder le titre 'semble désormais peu attrayant malgré l'espoir récurrent de changement'.



S'il ne voit pas Tesla comme une menace existentielle, le broker considère que 'les références constantes à Tesla du PDG Diess sont devenues contre-productives, mettant en évidence des vulnérabilités plutôt que des solutions imaginatives'.



'Alors que Tesla accélère, Volkswagen ne peut pas rivaliser sur la vitesse ou en ajoutant du capital net, mais doit faire face à la complexité, aux fardeaux hérités et aux problèmes de gouvernance qui sont beaucoup plus profonds que les syndicats', explique-t-il.



