Volkswagen : Credit Suisse relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Volkswagen, avec un objectif de cours relevé de 175 à 177 euros.



Le bureau d'analyses compte refléter la valeur marchande de Porsche après que VW a finalisé hier l'introduction en bourse de Porsche à un prix d'offre par action de 82,50 E.



'Malgré des échanges positifs au cours de la journée, les actions ont terminé le premier jour de négociation à plat. Sur la base des 911 millions d'actions en circulation, cela implique une valeur de marché totale de 75 milliards d'euros', indique le broker qui estime cette valeur totale 'sous-estimée'.



'Nous nous attendons à ce que le nouveau DG, Oliver Blume, accorde une attention particulière à l'exécution des plans de transformation de VW et prévoyons de recevoir une mise à jour de la stratégie dans les mois à venir', conclut l'analyste.







