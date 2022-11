Volkswagen : BofA passe à l'achat

(CercleFinance.com) - BofA a relevé mardi sa recommandation sur Volkswagen, qu'il porte de 'neutre' à 'achat' en raison d'une capitalisation boursière jugée trop éloignée de la valeur intrinsèque de l'entreprise.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier fait remarquer que le groupe automobile dispose de plus de 50 millions d'euros de trésorerie nette et que sa participation dans Porsche est estimée à quelque 67 milliards, mais que sa valorisation en Bourse ressort à peine à 80 milliards.



D'après BofA, cet écart 'excessif' est appelé à se corriger au fil des prochains mois, notamment à la faveur de solides résultats, l'analyste affichant des prévisions 15% supérieures au consensus pour le 4ème trimestre et l'exercice 2023.



Son objectif de cours sur l'action ordinaire s'établit à 177 euros, tandis que sa cible sur le titre préférentiel atteint 141 euros.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.