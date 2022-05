Volkswagen : Berenberg lance le suivi à 'conserver'

(CercleFinance.com) - Berenberg a lancé mardi le suivi du titre Volkswagen avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 175 euros dans le cadre d'une vaste étude consacrée au secteur de l'automobile.



Dans sa note, l'analyste fait remarquer que VW n'a pas failli à se réputation en dévoilant très tôt une plateforme technologique entièrement dédiée aux véhicules électriques.



Berenberg juge toutefois que son objectif de marges identiques, d'ici à deux, dans les voitures thermiques et les véhicules électriques pourrait s'avérer difficile à atteindre au vu des coûts élevés de production des batteries à l'heure actuelle.



Le professionnel s'inquiète par ailleurs de la forte exposition du groupe à la Chine, désormais son premier marché, où la baisse des primes à la conversion électrique et les confinements devraient peser sur l'activité, à un moment où la concurrence commence justement à s'intensifier.



