Volkswagen : Bank of America toujours à l'achat

(CercleFinance.com) - Bank of America maintient sa recommandation 'd'achat' sur le titre Volkswagen, après que le géant allemand de l'automobile a dévoilé hier les détails de son programme annuel d'investissements sur cinq ans.



La maison de courtage précise que le constructeur automobile vise à faire passer investissements portant sur la digitalisation et les logiciels de 14 à 27 milliards d'euros d'ici 2025, soit une hausse de près de 100% par rapport à son niveau précédent.



VW anticipe une marge EBIT de 6% à 7% d'ici 2022, rappelle BofA, affirmant que le consensus aurait pu être 'un peu déçu' quant à ces objectifs.



'En un mot, nous pensons que certains investisseurs auraient pu espérer des objectifs de bénéfices légèrement plus élevés, étant donné que VW a généré une marge EBIT de 7,6% en 2019', explique le courtier.



Cependant, alors que le groupe prévoit de dépenser environ 73 milliards d'euros pour l'électrification, les groupes motopropulseurs hybrides et la technologie numérique au cours des cinq prochaines années, BofA considère qu'il est 'positif' que VW vise à atteindre le leadership technologique.



BofA cible un objectif de cours de 162 euros pour les actions privilégiées de VW et de 173 euros pour ses actions ordinaires.





