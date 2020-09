Volkswagen : Bank of America abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé vendredi qu'il avait réduit son objectif de cours sur Volkswagen après la tenue, la semaine passée, d'une journée d'investisseurs consacrée aux véhicules électriques à batterie du constructeur allemand.



S'il note que le groupe demeure optimiste concernant cette activité sur le long terme et que les problèmes liés au lancement de la nouvelle ID.3 semblent avoir été réglés, le broker craint que VW manque ses objectifs européens en matière d'émissions de CO2 cette année.



'Nous pensons que même un léger décalage pourrait pénaliser les résultats et potentiellement endommager l'image du groupe', s'inquiète BofA.



'Cela signifie que les investisseurs pourraient être moins disposés à payer une prime pour la thématique des véhicules électriques sur le court terme', estime l'intermédiaire.



Bank of America - qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre - préfère malgré tout ramener de 167 à 162 euros son objectif sur les actions préférentielles du groupe et de 179 à 174 euros sa cible sur les titres ordinaires.



