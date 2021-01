Volkswagen : AlphaValue relève son conseil sur la valeur

(CercleFinance.com) - AlphaValue a relevé son conseil sur l'action Volkswagen de 'réduire' à 'Achat', en citant la reprise du marché chinois et la feuille de route du constructeur automobile allemand sur les VE.



La maison de recherche basée à Paris, qui a un objectif de 177 euros pour le titre, a déclaré qu'elle avait revu à la hausse ses estimations de bénéfices, sur la base des chiffres préliminaires meilleurs que prévu que le géant automobile a publiés la semaine dernière.



En particulier, les 10 milliards d'euros d'EBIT préliminaire de VW sont nettement supérieurs à son estimation précédente de 7,5 milliards d'euros, indique l'analyste.



'Nous voyons maintenant le groupe se rapprocher beaucoup plus des niveaux de rentabilité de 2019 d'ici 2022 que dans nos prévisions précédentes', a déclaré AlphaValue.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

