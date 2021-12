Volkswagen : AlphaValue abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - AlphaValue a ramené lundi son objectif de cours sur le titre Volkswagen, qu'il réduit de 258 à 232 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur la valeur.



Dans une note de recherche, le bureau d'études met en évidence 'l'impasse' dans laquelle se trouve actuellement le géant automobile allemand.



'Si le groupe revendique de solides fondamentaux et affiche une stratégie aussi audacieuse que convaincante dans l'électrique, qui le place à l'avant-garde des constructeurs traditionnels dans le domaine, le dossier est aussi pollué par des conflits incessants entre l'équipe de management et les puissants syndicats du groupe', estime-t-il.



Pour AlphaValue, ces tensions risquent de distraire le groupe dans la réalisation des objectifs établis dans le cadre du plan stratégique 'New Auto', mais aussi de remettre en question le leadership de Herbert Diess, son actuel patron.



Le cabinet parisien estime que les bases fragiles sur lesquelles repose aujourd'hui la direction ne font rien pour rassurer les investisseurs quant à la capacité du groupe à conduire son virage vers l'électrification.



