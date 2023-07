Vodafone : UBS abaisse son objectif de cours

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à l'achat mais abaisse son objectif de cours à 100 E (au lieu de 105 E). L'analyste estime que le premier trimestre devrait être mitigé.



' La tarification stimule les revenus des services, mais les tendances allemandes en matière de haut débit restent faibles. Les effets de change et des hypothèses plus prudentes sur le câble de base allemand réduisent le FCF de -3% ' indique le bureau d'analyses.



Vodafone prévoit, pour l'exercice 2024, un EBITDAaL ajusté ' globalement stable ' à environ 13,3 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible ajusté d'environ 3,3 milliards d'euros, ' reflétant les mouvements attendus du fonds de roulement, les intérêts et les recettes de dividendes '.



