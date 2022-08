Vodafone : UBS à achat avec la cession de la Hongrie

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Vodafone assortie d'un objectif de cours maintenu à 143 pence, une cible qui recèle un potentiel de progression de 17% pour le titre de l'opérateur de télécommunications britannique.



Au lendemain de l'annonce par le groupe d'un accord en vue de la cession de sa filiale en Hongrie, le broker y voit une cession potentielle 'opportuniste', mais qui 'offre un multiple de valorisation premium'. Il n'attend pas de changement de stratégie en termes de M&A.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

