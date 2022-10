Vodafone : Oddo relève son opinion

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Oddo BHF relève son opinion sur Vodafone de 'neutre' à 'surperformance' avec le potentiel sur son objectif de cours relevé de 140 à 142 pence, au lendemain de l'annonce de pourparlers en vue d'une fusion des activités de l'opérateur au Royaume Uni avec three UK.



Le bureau d'études met aussi en avant le potentiel de dividendes en cas de cession de titres Vantage Towers (sept milliards d'euros) et le potentiel de voir d'autres projets de cession à moyen terme (Italie, Vodacom).



Oddo précise que son OC intègre plusieurs scénarios, dont 55% de probabilité sur les synergies de fusion au Royaume Uni, 66% de probabilité d'une cession de titres Vantage Towers à un cours supérieur, et 50% de probabilité d'un market repair en Espagne.



