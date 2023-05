Vodafone : Oddo BHF reste positif, mais abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Vodafone avec un objectif de cours abaissé de 120 à 110 pence, ayant réduit ses estimations pour l'opérateur télécoms après des résultats annuels 2022-23 jugés décevants.



Son nouvel objectif de cours retient ainsi une valorisation plus basse sur l'Allemagne désormais, des probabilités de fusion au Royaume-Uni et en Italie moins optimistes, ainsi qu'une probabilité ramenée à 0% de vendre Vodacom.



Le bureau d'études considère qu'en termes de M&A, la cession de l'Espagne est désormais l'option la plus probable, et s'il reconnait des 'fondamentaux décevants', il perçoit aussi 'un vrai potentiel sur les coûts'.



