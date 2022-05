Vodafone : Credit Suisse réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Vodafone, avec un objectif de cours réduit de 7% à 140 pence, dans le sillage d'estimations d'EBITDAaL et de FCF abaissées de respectivement 1,9% et 3,1% pour l'exercice 2022-23 de l'opérateur télécoms.



Le broker explique mettre à jour ses attentes pour sa dernière publication, en particulier les perspectives pauvres pour l'Allemagne. 'La performance opérationnelle est clairement décevante et prendra probablement du temps pour se redresser', juge-t-il.



'Mais le sentiment des investisseurs sur le titre semble à nouveau profondément négatif et nous pensons qu'un développement positif sur le front du portefeuille pourrait être favorable', estime cependant Credit Suisse.



