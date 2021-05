Vodafone : Credit Suisse abaisse son objectif

(CercleFinance.com) - Credit Suisse abaisse son objectif de cours de 170p à 150p après avoir incorporé dans son modèle l'augmentation des dépenses d'investissement de 400 millions d'euros de Vodafone (réduction de 5% du FCF pour l'exercice 2024). L'analyse confirme son conseil Surperformance sur la valeur.



' Nous pensons que l'augmentation des investissements pourrait finalement se traduire par une amélioration des résultats. Nous supposons maintenant que les dépenses d'investissement augmenteront à peu près au même rythme que les revenus après l'exercice 2022 ' indique le bureau d'analyses.



' Nous nous attendons donc à une certaine amélioration des revenus et de l'EBITDA qui pourraient se poursuivre dans les années à venir. Vodafone devrait annoncer une amélioration de la croissance du chiffre d'affaires de ~100bp avec le 1er trimestre ' rajoute Credit Suisse.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.