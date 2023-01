Vodafone : BofA relève son opinion à l'achat

(CercleFinance.com) - BofA a annoncé jeudi avoir relevé son opinion sur Vodafone de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 130 à 131 pence.



Dans une note de recherche, le bureau d'études explique que le sentiment de marché autour de l'opérateur britannique de téléphonie mobile est désormais retombé à des plus bas de plusieurs années.



A tel point que le titre semble aujourd'hui particulièrement bon marché, d'autant plus qu'il pourrait bénéficier de révisions à la hausse des estimations de résultats des analystes avec le reflux des prix de l'énergie.



En dépit du sentiment de marché défavorable entourant la valeur, quelques éléments de stratégie pourraient se révéler des facteurs de soutien et justifier un point de vue 'plus constructif' sur l'action, poursuit BofA.



L'analyste évoque en particulier le scénario d'une réallocation du capital et d'une restructuration du portefeuille d'activités qui pourrait permettre d'investir en priorité dans la croissance en Allemagne.



