Vodafone : Berenberg passe à 'achat'

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé mercredi sa recommandation sur le titre Vodafone, passant de 'conserver' à 'achat'. Dans le même temps, le broker a rehaussé son objectif de cours à 155 pence, contre 148 pence auparavant.



Dans une note aux clients, le courtier allemand a pourtant souligné le peu d'intérêt que les investisseurs portent généralement aux entreprises de télécommunication en raison (1) d'un manque de croissance, (2) d'un endettement excessif et (3) de la complexité des affaires.



Selon Berenberg, Vodafone devrait toutefois afficher une croissance constante de son chiffre d'affaires à partir de 2021/2022, réduisant régulièrement son ratio dette nette/EBITDA vers le bas de la fourchette cible, tout en simplifiant encore son portefeuille.



'Nous pensons que ces éléments devraient permettre de réduire sa décote de valorisation par rapport au secteur', affirme le courtier dans sa note.



