Vallourec : Oddo réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo réitère sa recommandation surperformance sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 13E suite à l'annonce des résultats.



' Le T1 22 devrait être un point bas (suite à l'arrêt de la mine depuis le 8 janvier) et au-delà, le groupe va bénéficier 1/ d'une remontée progressive des résultats, et 2/ d'une accélération du newsflow du côté des mesures à mettre en place pour sortir de l'Allemagne (cession/fermeture) ' indique l'analyste.



Oddo juge l'objectif d'une amélioration de l'EBITDA 2022 (versus 2021) rassurant malgré la hausse des matières premières, du coût du transport et surtout de l'incident sur la mine.



' Les CAPEX en 2022 devrait dépasser 200 ME dont 50 ME lié à la préparation du transfert des opérations en Allemagne ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.