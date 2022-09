Vallourec : Oddo maintient sa recommandation

(CercleFinance.com) - Oddo maintient son opinion Surperformance et son objectif de cours de 16,5E sur le titre Vallourec.



Cette dernière ' affiche une performance YTD de +8% ' relève l'analyse pour qui l'accélération du FCF ainsi que les annonces des avancées du côté du nouveau set up industriel devraient permettre d'enclencher un rerating du titre.



' Vallourec se traite actuellement avec une décote de près de 40% par rapport à Tenaris en 2023 ', poursuit Oddo et les récentes craintes autour de la dette ' nous semblent exagérées '.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.